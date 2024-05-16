Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda 11 büyük eksik

Bir takım oluşturmak için 26 uygun karakter özelliğini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fransa maçından önce geri bildirim topladık. Takım içindeki atmosfer nasıl, birlikte yaşam nasıl? Geri bildirimler çok iyiydi. Çok iyi bir takımla büyümeye devam etmek için birçok şeyi aynı bırakmaya karar verdik."