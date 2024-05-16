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Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda 11 büyük eksik

Almanya A Milli Futbol Takımı, ev sahipliği yapacağı EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay kadroda kendine yer bulamadı.

Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda 11 büyük eksik
Almanya A Milli Futbol Takımı, ev sahipliği yapacağı EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından belirlenen kadroda 11 önemli futbolcunun yer almadığı görülürken; özellikle Leon Goreztka ve Julian Brandt dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay da kadroda kendine yer bulamadı.

İşte kadroda olmayan önemli isimler;
-Leon Goretzka
-Serge Gnabry
-Mats Hummels
-Niklas Süle
-Timo Werner
-Julian Brandt
-Emre Can
-Karim Adeyemi
-Jonas Hofmann
-Jan-Niklas Beste
-Kerem Demirbay

"UYGUN KARAKTERLERİ SEÇTİK"

Kadro hakkında açıklamada bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann, "Bir takım oluşturmak için 26 uygun karakter özelliğini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fransa maçından önce geri bildirim topladık. Takım içindeki atmosfer nasıl, birlikte yaşam nasıl? Geri bildirimler çok iyiydi. Çok iyi bir takımla büyümeye devam etmek için birçok şeyi aynı bırakmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

İşte Almanya'nın EURO 2024 kadrosu;
Kaleciler: Baumann, Neuer, Nübel, Ter Stegen.

Defanslar: Anton, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Tah.

Orta Sahalar: Andrich, Führich, Groß, İlkay Gündoğan, Kroos, Musiala, Pavlovic, Sane, Wirtz.

Forvetler: Beier, Füllkrug, Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav

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