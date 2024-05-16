Trabzonspor'dan forvet hattına sürpriz hamle: Yaremchuk

Trabzonspor, bonservisi Club Brugge takımında olan Yaremchuk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan forvet hattına sürpriz hamle: Yaremchuk
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16 Mayıs 2024 15:16
Trabzonspor, bonservisi Club Brugge takımında olan Yaremchuk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavili ekip, Ukraynalı golcüyü gelecek sezon için kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Onuachu için Southampton'un 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep etmesi sonrası yeni arayışlara geçen Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Draguş ve Roman Yaremchuk ile forvet hattını tamamlamak istiyor.

Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı forvet, çıktığı 28 maçta 4 gol kaydetti.



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