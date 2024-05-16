Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e sert gönderme





X hesabından yaptığı paylaşımda, " Sayın Dursun Özbek'in hangi beyanları doğru?" ifadelerini kullanan Batum'un açıklamasında Dursun Özbek'in 27 Nisan 2024 tarihinde yaptığı konuşmanın da videosu paylaşıldı.



İşte Batum'un yaptığı açıklama;



" Galatasaray 'ın başkan adaylarından Süheyl Batum, başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla ilgili paylaşım yaptı.X hesabından yaptığı paylaşımda, "

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Süheyl Batum'un paylaşımı 👇 https://t.co/4Skq2daDNw



— Sporx (@sporx) May 16, 2024

Sayın Dursun Özbek dün (15 Mayıs) Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, bugün (16 Mayıs) Hürriyet gazetesine yansıdığı şekliyle şu ifadeleri kullanmıştır:Sayın Dursun Özbek'in, biz aday olup Florya Projesi'ne ilişkin gerçek durumu ve Galatasaray'ın uğrayacağı minimum 500 Milyon dolar zararı anlattıktan sonra, 27 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'daki beyan ve açıklamaları ve önceki beyanları ile kendi davetiyle gerçekleşen üye görüşmelerinde ifade ettiklerinin aksine Florya Projesi'ne ilişkin sürecin hiç başlamadığını ifade etmesi manidar ve düşündürücüdür.Bu söylem değişikliği, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde Galatasaray'ın vicdanı olan genel kurul üyelerinin iradesini yanıltma amacı gütmekte, fiili durum ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır.Sayın Dursun Özbek ekte paylaştığımız videoda da görüleceği üzere 27 Nisan 2024 tarihli Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda çok net ifadeler kullanmıştır.Özetle, Sayın Dursun Özbek Florya projesi ile ilgili bir avans alınacağını, bu avansla da Galatasaray Bankalar Birliği Konsorsiyumu'na olan borcunu kapatarak yeni gelecek yönetimin bu borcu sıfırlamış şekilde göreve başlayacağını ifade etmiştir.Eğer ihale yapılmamış, herhangi bir sözleşme imzalanmamış, herhangi bir firma ile mutabık kalınmamışsa Sayın Dursun Özbek 25 Mayıs tarihli seçim öncesinde neyin avansını almaktadır? Avans, satım sözleşmesi kapsamında alınan ön ödeme olduğuna göre, bu avans hangi şartlarda alınmaktadır?İhalesi, sözleşmesi, firması belli olmayan bir işten hangi koşullar altında avans alınabilir ve 25 Mayıs 2024 tarihine kadar bu borç kapanabilir?Eğer bu süreç Genel Kurul'un verdiği yetki doğrultusunda, Genel Kurul'un iradesiyle gerçekleşmiyorsa Florya projesi kimin ya da kimlerin iradesi doğrultusunda gerçekleşmektedir?Süheyl Batum ve Yol Arkadaşları"