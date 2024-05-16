San Antonio Spurs ekibinin, Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'ı kadrosuna katma konusunda "sanılandan daha az ilgilendiği" iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Spurs'ün Young'ı kadrosuna ekleme konusunda fazla istekli bir tutum sergilemediğini öne sürdü.



Fischer, Spurs'ün Young'ı San Antonio'ya getirmek için hamle yapacağı yönündeki spekülasyonların fazlasıyla abartılı olduğunu da sözlerine ekledi:



"Ligde bu konu hakkında bilgisi olan birçok kişiye göre, Spurs'ün Young'ı San Antonio'ya getirme yönündeki manevra planları fazlasıyla abartılıyor. Kaynaklar, Spurs'ün bugüne kadar Young'ı alma konusuyla da çok az ilgilendiğini söylemişlerdi."



Yakın zamanda, Young'la oynama fikrinin takımın yıldızı Victor Wembanyama'nın "ilgisini çektiği" yönünde bir söylenti ortaya atılmıştı.





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