Chicago Bulls'un tecrübeli guardı DeMar DeRozan, takımda kalmak istediğini söyleyerek Bulls'la "işinin bitmemiş olduğunu" belirtti.



Serbest oyuncu olarak muhtemel son hamlesi ufukta görünen DeRozan, FanDuel TV'nin "Run It Back" programında eski takım arkadaşı Lou Williams'a gelecek sezon Bulls'ta kalmaktan mutluluk duyacağını söyledi:



"Kesinlikle kalmak istediğim bir yer. Herkesten çok böyle düşünüyorum. Ben işim bitmediğinde, durum ne kadar zor görünürse görünsün, yoktan bir şeyler var etmeye çalışan adamlardan biriyimdir. Şehir müthiş, burayı çok seviyorum. Organizasyon da harikaydı, bu yüzden kesinlikle kalıp yarım kalan işlerle ilgilenmeyi çok isterim."



35 yaşındaki DeRozan, lig çapındaki serbest oyuncu dönemi dönemi 30 Haziran'da başladığında 30 takımın tamamıyla görüşebilecek.





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