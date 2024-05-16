Milli eskrimciler, 3 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, 17-18 Mayıs'ta 3 ülkede düzenlenecek organizasyonlarda piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler, 3 ülkede piste çıkacak
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16 Mayıs 2024 16:46
Milli eskrimciler, 17-18 Mayıs'ta 3 ülkede düzenlenecek organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonlarda 6 ay-yıldızlı eskrimci ter dökecek.

Kılıç kategorisinde İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük erkekler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde ise büyük kadınlar ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Nisanur Erbil piste çıkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinde ise büyük kadınlar epede Ceren Cebe, Nilahsen Erten ve Deniz Soykan madalya arayacak.

Organizasyonlarda yarın eleme, 18 Mayıs Cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.

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