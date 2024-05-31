Fatih Terim: "Galatasaraylı olduğum için gururluyum!"

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Terim: 'Galatasaraylı olduğum için gururluyum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2024 15:13
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 15:14
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray Adası benim 8 Temmuz'da sözleşme imzaladığım yer. Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Burada büyüdüm, birçok şeyi burada öğrendim." dedi.

Sarı kırmızılı takımın efsane ismi ayrıca, "Rahmetli Metin Oktay abimizin Adana'dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, 1 ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan her zaman gurur duydum ve söylenmesi gereken her yerde de söyledim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery