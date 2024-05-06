Haber Tarihi: 06 Mayıs 2024 16:29 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 16:29

Asgari ücret Temmuz'da ara zam olacak mı? 2024

Asgari ücret zammına yönelik araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. 2022 ve 2023 yıllarında iki kere artış yapılan asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı belirtilmişti. Peki, bu yıl ikinci asgari ücret zammı olacak mı?

Asgari ücret Temmuz'da ara zam olacak mı? 2024
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Asgari ücrete aram beklentisi bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin net bir açıklama geldi. Son olarak Türk-İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırması sonucunu paylaştı. Buna göre; Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL'ye yükseldi ve bu yıl ilk kez asgari ücreti geçti. Bu kapsamda gözler "2024 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, asgari ücret ara zammı son dakika açıklamaları...
 
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." dedi.

BAKAN IŞIKHAN TBMM'DE KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, "İŞKUR aracılığı ile toplumsal bütünleşme sürecinde eski hükümlülere ve engellilere desteklerimizi sürdürüyoruz. Bazen hibe desteği niteliğinde de olabiliyor. Temel amacımız, eski hükümlülerin toplumla kaynaşmalarına destek vermek, çalışma hayatına katılmalarını, daha mutlu ve üretken bireyler olmalarını desteklemek. Hem engellilerimize hem de eski hükümlülerimize desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu konuda çalışmalar var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Işıkhan, yakın zamanda basın mensuplarını da davet edip bu konuda bir lansman gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız." sözlerini sarf etti.

Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.
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