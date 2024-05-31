Frank Lampard'a Ada'dan sürpriz talip

Championship'e düşen Burnley, takımın başına Frank Lampard'ı getirmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frank Lampard'a Ada'dan sürpriz talip
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31 Mayıs 2024 16:44
Son olarak Chelsea'de görev yapan Frank Lampard için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'de küme düşen Championship ekibi Burnley, Frank Lampard'ı takımın başına geçirmek istiyor.

İngiliz kulübünün gelecek sezon Premier Lig'e çıkmayı hedeflediği belirtildi.

Bu doğrultuda Lampard'a önümüzdeki günlerde somut bir teklif sunulacağı aktarıldı.

SON SEZON PERFORMANSI

Son olarak Chelsea'yi yöneten Lampard, 11 maçta 0.45 puan ortalaması yakalamıştı.

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