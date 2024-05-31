Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a yeni sözleşme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal Vural, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini yeniden Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Ali Şaşal Vural'ın Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal Vural, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini yeniden Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Ali Şaşal Vural'ın Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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