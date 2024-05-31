Beşiktaş BOA yeni transferini açıkladı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü transfer etti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.



Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde UConn Huskies forması giyen 1,80 metre boyundaki Mühl, Doğu Konferansı'nda iki kez yılın savunma oyuncusu seçildi.



UConn tarihinin en çok asist yapan (686) oyuncusu ünvanına sahip Mühl, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2024 sezonu öncesi Seattle Storm tarafından draft edildi.





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