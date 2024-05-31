Beşiktaş BOA yeni transferini açıkladı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Nika Mühl'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş BOA yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2024 16:24
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde UConn Huskies forması giyen 1,80 metre boyundaki Mühl, Doğu Konferansı'nda iki kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

UConn tarihinin en çok asist yapan (686) oyuncusu ünvanına sahip Mühl, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2024 sezonu öncesi Seattle Storm tarafından draft edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery