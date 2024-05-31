Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında kutladılar

TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğu su altında Türk bayrağı ile kulüp bayrağı açılarak kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında kutladılar
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31 Mayıs 2024 22:40
Elazığ'da dalgıçlar, TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında Türk bayrağı ile kulüp bayrağı açarak kutladı.

Çimentaş Elazığspor'un, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte kutlamalar devam ediyor.

Keban ilçesindeki bir alabalık tesisinde görev yapan dalgıçlar da takımlarının şampiyon olması dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

Dalgıçlar yaklaşık 20 metre derinlikte Türk bayrağı ile Çimentaş Elazığspor'un bayrağını açtı.

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