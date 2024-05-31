Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia krizi

Napolili futbolcu Khvicha Kvaratskhelia, PSG'ye transfer olmayı kabul etti ancak kulübü Napoli transferde zorluk çıkardı. Napoli, Kvaratskhelia'yı 150 milyon euro'dan aşağı bir fiyata satmak istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia krizi
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31 Mayıs 2024 15:32
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 15:42
Napoli'deki geleceği çok konuşulan Khvicha Kvaratskhelia için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

PSG'DEN 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 100 milyon euro'luk bir teklif sunmuştu.

KVARA'DAN TEKLİFE OLUMLU YANIT

Gürcü yıldız, bu teklif için kararını verdi. Corriere dello Sport'un haberine göre; Kvaratskhelia, PSG'den gelen bu teklifi kabul etti.

NAPOLI ZORLUK ÇIKARIYOR

Ancak Napoli'nin bu transfere karşı olduğu aktarıldı. Haberde, İtalyan kulübünün Kvaratskhelia için 150 milyon euro bonservis istediği ve aşağısındaki bir rakama oyuncuyu asla satmayacakları ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 45 maça çıkan Kvaratskhelia, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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