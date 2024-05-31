Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia krizi

Napoli'deki geleceği çok konuşulan Khvicha Kvaratskhelia için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



PSG'DEN 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Fransız ekibi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 100 milyon euro'luk bir teklif sunmuştu.



KVARA'DAN TEKLİFE OLUMLU YANIT



Gürcü yıldız, bu teklif için kararını verdi. Corriere dello Sport'un haberine göre; Kvaratskhelia, PSG'den gelen bu teklifi kabul etti.



NAPOLI ZORLUK ÇIKARIYOR



Ancak Napoli'nin bu transfere karşı olduğu aktarıldı. Haberde, İtalyan kulübünün Kvaratskhelia için 150 milyon euro bonservis istediği ve aşağısındaki bir rakama oyuncuyu asla satmayacakları ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Napoli ile 45 maça çıkan Kvaratskhelia, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.





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