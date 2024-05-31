Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, 49 sporcunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi
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31 Mayıs 2024 19:28
Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 49 sporcunun katılımıyla Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Federasyonumuz bünyesinde Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki Paris'te rekor sayıda madalya kazanacağız. Burada olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:

Genç kadınlar: 41 kilo Kader Kaplan, 45 kilo Sudenaz Özen

Büyük kadınlar: 45 kilo Şule Nur Aktay, 50 kilo Nazmiye Muratlı, 55 kilo Besra Duman, 61 kilo Gamze Sayer, 67 kilo Simge Elif Poyraz, 73 kilo Sibel Çam, 79 kilo Şevval Kutlu

Genç erkekler: 49 kilo Hasan Ergil, 54 kilo Eray Karadaş, 59 kilo Çağdaş Kaya, 80 kilo Kudret Bozoğlu.

Büyük erkekler: 49 kilo Muhammed Kaan Aktürk, 54 kilo Hasan Korkmaz, 59 kilo İsmail Zeki Korkmaz , 65 kilo Mustafa Gül, 72 kilo Tolga Işık, 80 kilo Uğur Yunuk, 88 kilo Tarık Akat, 97 kilo Kaner Altıntaş, 107 kilo Üzeyir Karakoç, +107 kilo Faruk Öztürk.

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