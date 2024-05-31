Inter, Lautaro Martinez ile uzatıyor

Inter, Lautaro Martinez ile 2029'a kadar sürecek ve yıllık net 9 milyon euro kazanacağı bir sözleşme üzerinden anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter, Lautaro Martinez ile uzatıyor
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31 Mayıs 2024 15:10
Serie A'da şampiyonluğa uzanan Inter, iç transferde hareketli saatler geçiriyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Arjantinli golcü Lautaro Martinez ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

İtalyan devinin Martinez ile 2029'a kadar sürecek ve yıllık net 9 milyon euro kazanacağı bir sözleşme üzerinde anlaştığı belirtildi. 

INTER PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Inter formasını giyen Martinez, oynadığı 282 maçta 129 gol, 43 asistlik performans sergiledi. 

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