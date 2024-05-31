Inter, Lautaro Martinez ile uzatıyor

Serie A'da şampiyonluğa uzanan Inter, iç transferde hareketli saatler geçiriyor.



Di Marzio'nun haberine göre; Inter, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Arjantinli golcü Lautaro Martinez ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.



İtalyan devinin Martinez ile 2029'a kadar sürecek ve yıllık net 9 milyon euro kazanacağı bir sözleşme üzerinde anlaştığı belirtildi.



INTER PERFORMANSI



2018 yılından bu yana Inter formasını giyen Martinez, oynadığı 282 maçta 129 gol, 43 asistlik performans sergiledi.





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