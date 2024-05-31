Warriors, yardımcı koç adayı olarak Darvin Ham'le görüştü

Golden State Warriors'ın, Los Angeles Lakers'ın eski koçu Darvin Ham ile görüştüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors, yardımcı koç adayı olarak Darvin Ham'le görüştü
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31 Mayıs 2024 15:22
Golden State Warriors'ın, Los Angeles Lakers'ın eski koçu Darvin Ham ile görüştüğü bildirildi.

The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors'ın yakın zamanda Ham ile görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Bu görüşmenin sonucunun nereye varayacağı kesinlik kazanmış olmasa da, takımın yüksek profilli bir yardımcı koç rolünü üstlenecek eski bir başantrenör veya eski bir oyuncu aradığı iddia edildi.

50 yaşındaki Ham, Lakers'ı bir önceki sezon Batı Konferansı Finallerine götürmek de dahil olmak üzere takımdaki iki sezonda 90-74'lük bir derece yakalamıştı.

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