NBA'in efsanevi oyuncularından Vince Carter, emeklilik kararıyla barışmasına yardımcı olan kişinin, bir diğer efsane oyuncu Kobe Bryant olduğunu söyledi.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Carter, Bryant'ın basketbol kariyerinin sonunda kendisine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.



Hem saha içinde, hem de saha dışında arkadaş olduklarını belirten Carter, NBA'deki sezon sezonunda Kobe ile aralarında geçen ve oyuna veda etmesini çok daha kolaylaştıran diyaloğu paylaştı:



"Son yılım olacağını duyurmuştum ama emekli olacağımı duyurmamıştım. Brooklyn'de Nets'le oynadığımız bir maçta, Kobe ve Gigi de izleyiciler arasındaydı. Aramız her zaman iyiydi ve yıllar boyunca da birbirimizle güzel bir rekabet içindeydik. Yüzündeki gülümsemeyi görmek ise inanılmazdı."



Vince, Bryant'a emeklilik hayatının nasıl olduğunu sorduğunu ve Kobe'nin bunun "oldukça eğlenceli olduğunu" söylediğini belirtti:



"Emeklilik kelimesini kullanmıyordum. Ona bu kelimeyi sorduğumda, bana 'Harika bir şey, bayılacaksın. Güzel bir duygu, bence keyif alırsın. Hayatın bu tarafı o kadar da kötü değil.' demişti. Eğer Kobe Bryant bana bunu söyleyebiliyorsa, 'Emekli oluyorum' diyebileceğime inandım."



1998 NBA Draftı'nda 5. sırada seçilen Carter, ligde rekor olan 22 sene forma giymişti. Kariyeri boyunca maç başına 16,7 sayı, 4,3 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakalamış olan Carter, Kobe'den yalnızca iki yıl sonra draft edilmesine rağmen 2019-20 sezonuna kadar oynamayı sürdürmüştü.





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