Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı ---- yendi ve seriyi 2-0'a getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi
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31 Mayıs 2024 22:28
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 82-68 kazandı ve seriyi 2-0'a getirdi.

3 galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı yarı final eşleşmesinde 3. maç, 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak.

 

 

 

 

 

 

 

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