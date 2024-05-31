Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 82-68 kazandı ve seriyi 2-0'a getirdi.
3 galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı yarı final eşleşmesinde 3. maç, 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 82-68 kazandı ve seriyi 2-0'a getirdi.
3 galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı yarı final eşleşmesinde 3. maç, 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak.
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