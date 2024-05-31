Antonio Conte, Napoli'de

Napoli, teknik direktörlük görevi için Antonio Conte ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Antonio Conte, Napoli'de
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31 Mayıs 2024 22:22
Napoli, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü İtalya teknik adam Antonio Conte ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Conte ile yaptığı görüşmeleri sonuca erdirdi ve İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

Haberde Conte'nin yıllık 6.5 milyon euro maaş karşılığında 2027'ye kadar Napoli'ye imza atmasının beklendiği kaydedilirken, anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade edildi.

Antonio Conte kariyeri boyunca; Juventus, Inter, Tottenham ve İtalya Milli Takımı gibi üst düzey takımları çalıştırdı.

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