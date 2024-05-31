Jerome Boateng'ten sürpriz imza!

Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz, Jerome Boateng'i 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jerome Boateng'ten sürpriz imza!
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31 Mayıs 2024 16:09
Son olarak Salernitana forması giyen 35 yaşındaki Alman savunmacı Jerome Boateng'in yeni takımı belli oldu.

Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz, Jerome Boateng'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Boateng ile 2026 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi. 

BOATENG'İN KARİYERİ

Kariyerinde sırasıyla Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih, Lyon ve Salernitana formaları giyen Boateng, toplam 597 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 16 gol, 36 asistlik performans sergiledi. 

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