MANU, Xavi'yi listeye aldı!

Erik ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanan Manchester United, Xavi Hernandez'i takımın başına getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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MANU, Xavi'yi listeye aldı!
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31 Mayıs 2024 15:54
Manchester United'da teknik direktör belirsizliği devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

BARÇA SONRASI MANU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Barcelona'nın yollarını ayırdığı Xavi'yi Manchester United istiyor.

Erik ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz devi, İspanyol teknik adamı gündemine aldı.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Manchester United, Xavi ile birlikte Thomas Tuchel, Thomas Frank ve Kieran McKenna'yı da listeye aldı.

İngiliz temsilcisi son kararını verdikten sonra resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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