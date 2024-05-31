Gerard Pique'ye usulsüzlük nedeniyle soruşturma

Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique, İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynatılması konusunda yasa dışı ödemelere karıştığı iddiasıyla İspanyol yargıç tarafından resmi olarak soruşturma altına alındı.



USULSÜZLÜK BULUNDU



The Athletic'te yer alan habere göre Delia Rodrigo, Pique'nin şirketi Kosmos ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasındaki anlaşmada usulsüzlük yapıldığına dair belirtiler olduğunu belirtti.



Mahkeme belgelerinde, RFEF'nin eski başkanı Luis Rubiales, Suudi hükümetine ait Sela Sport Company ve Pique'nin, 2019 yılında Pique'nin şirketinin her yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen maçlar için "başarı primi" olarak 40 milyon Euro alacağı bir anlaşma imzaladığı ortaya kondu.



Rodrigo, "Mevcut yargılamada soruşturulan olgular, sözleşme veya anlaşmalarda cezai sonuçları olan olası yasa dışılıklardan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.



Gerard Pique ise bu konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.





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