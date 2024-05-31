Menemen FK Yılmaz Vural'ı bekleyecek

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural ile masaya oturacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK Yılmaz Vural'ı bekleyecek
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31 Mayıs 2024 15:19
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural'ı bekliyor.

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası için Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen ve turnuva boyunca bu ülkede bulunacak tecrübeli teknik adamın organizasyon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı bildirildi.

Yönetimin, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.

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