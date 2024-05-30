Haber Tarihi: 30 Mayıs 2024 17:25 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 17:25

Pi Coin Ne Zaman Borsaya Girecek?

Pi Coin, mobil uygulamada ücretsiz olarak madenciliği yapılabilen ve milyonlarca kullanıcısı olan bir kripto para birimidir. Pi Coin'in borsaya ne zaman gireceği, kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen bir sorudur. Peki, Pi coin ne zaman borsaya girecek

Pi Coin Ne Zaman Borsaya Girecek?
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Pi Coin'in resmi bir borsaya giriş tarihi henüz netlik kazanmadı. Pi Network ekibi, Pi Coin'in ana ağa geçişinin 2023'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini duyurmuştu. Ancak, ana ağa geçişin ardından borsaya giriş için ek bir süreç gerektiği için net tarih belirsizliğini koruyor.

Pi Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? 

Pi Network ekibi, Pi Coin'in borsaya girişiyle ilgili olarak zaman zaman güncellemeler paylaşıyor. Ekip lideri Nicholas Pi, son yaptığı açıklamada, Pi Coin'in borsaya girişinin 2024'ün ilk yarısında gerçekleşebileceğini belirtti.

Borsaya Girişin Yatırımcılar Üzerindeki Etkisi

Pi Coin'in borsaya girmesi, kripto para yatırımcıları için önemli bir gelişme olacak. Bu sayede yatırımcılar Pi Coin'i alıp satabilecek ve kripto para portföylerine ekleyebilecekler.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Pi Coin'e yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, resmi bir borsaya giriş tarihi belirlenene kadar dikkatli olmalı ve dolandırıcılık risklerine karşı tedbirli davranmalıdır. Pi Network ekibi, yatırımcıları resmi kaynaklardan takip etmeleri ve resmi olmayan duyurulara itibar etmemeleri konusunda uyarıyor.
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