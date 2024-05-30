Pi Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? 

Pi Coin'in resmi bir borsaya giriş tarihi henüz netlik kazanmadı. Pi Network ekibi, Pi Coin'in ana ağa geçişinin 2023'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini duyurmuştu. Ancak, ana ağa geçişin ardından borsaya giriş için ek bir süreç gerektiği için net tarih belirsizliğini koruyor.

Pi Network ekibi, Pi Coin'in borsaya girişiyle ilgili olarak zaman zaman güncellemeler paylaşıyor. Ekip lideri Nicholas Pi, son yaptığı açıklamada, Pi Coin'in borsaya girişinin 2024'ün ilk yarısında gerçekleşebileceğini belirtti.

Pi Coin'in borsaya girmesi, kripto para yatırımcıları için önemli bir gelişme olacak. Bu sayede yatırımcılar Pi Coin'i alıp satabilecek ve kripto para portföylerine ekleyebilecekler.

Pi Coin'e yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, resmi bir borsaya giriş tarihi belirlenene kadar dikkatli olmalı ve dolandırıcılık risklerine karşı tedbirli davranmalıdır. Pi Network ekibi, yatırımcıları resmi kaynaklardan takip etmeleri ve resmi olmayan duyurulara itibar etmemeleri konusunda uyarıyor.