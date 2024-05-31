Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Hobi bahçeleri yasal mı?

Son dönemlerde kamuoyunda dikkat çeken ve her geçen gün artış gösteren hobi bahçeleriyle ilgili Menderes Belediyesi'nden açıklama geldi. Yasaya uygun olmayan hobi bahçelerinin suç teşkil ettiği ve yurttaşların suça ortak olmaması ifade edilirken, yasaya aykırı olan hobi bahçelerinin yıkılacağı bilgisi verildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de, "Menderes'imizde de artış gösteren hobi bahçeleriyle ilgili gerekli denetim ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki hobi bahçesi uygulaması amacının dışına çıkmış durumda. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve yıkım kararı çıkan tüm hobi bahçelerini yıkacağız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum yasaya aykırı olarak yapılan hobi bahçeleri alıp suça ortak olmayın ve mağduriyet yaşamayın" dedi.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



Havza Yıkım Yönetmeliği çerçevesinde hareket eden İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki imar denetim ekibinin kaçak yapıları tespit etmesiyle başlayan süreç gerekli yasal adımların atılmasıyla devam ediyor. Belli koşullarda yapılaşma izni olan orta ve uzun mesafeli koruma alanındaki yapılar, yapı ruhsatı alma koşullarını sağlamadığı durumlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkılması için ilçe belediyelerine bildiriliyor.



TARIM ARAZİSİNİ PARSELLEMEK İZNE TABİDİR



Uzmanlar, bu tip araziler için mahkemelerden çıkan yargı kararlarından sonra hem satıcıları hem de alıcıları uyarıyorlar. Tarım arazilerinin üzerinde yapılacak her türlü iş ve işlemin izne tabi olduğunu söyleyen uzmanlar, "5430 sayılı yasaya tabii tarım arazilerini parsellemek, bütünleştirmek, ıslah etmek ve yapı yapmak izne tabidir" uyarısında bulunuyor. Hukuki süreci bilmeyen vatandaşların satın aldığı "hobi bahçeleri"nin bir süre sonra başlarına bela olduğunu söyleyen uzmanlar, yasayı bildikleri halde bu işe devam edenlerin ise yasalar karşısında 'suçlu' duruma düşecekleri uyarısında bulundular.

