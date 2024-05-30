Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? 2024 FB kongre ne zaman?

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. Seçimlerde ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul bir sonraki haftaya ertelenecek. Erteleme yapılan genel kurulun ikincisinde ise çoğunluk aranmayacak. Tüzükte yer alan ifadeye göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeler ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs'ta sona erdi. Fenerbahçe seçime iki başkan adayıyla giriyor. Son olarak bir önceki seçimlerde de Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olarak yarışmıştı. Peki Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024 ne zaman? İşte, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin detaylar…



FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?



Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 8-9 Haziran'da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.



FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?



Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.



2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.



Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.



AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.



ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.







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