Ahmet Uğurlu kimdir, neden öldü? Ahmet Uğurlu dizileri ve filmeleri

Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Ahmet Uğurlu, hayata veda etti. Behzat Ç'deki emekli polis karakteriyle sevilen oyuncu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da abisidir.
AHMET UĞURLU KİMDİR
1952 yılında Konya'da doğan Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sanat hayatına Devlet Tiyatroları'nda başlayan Uğurlu, 13 yıl boyunca burada çeşitli oyunlarda yer alarak başarılı bir kariyere imza attı. Tiyatronun yanı sıra sinema dünyasında da önemli roller üstlenen sanatçı, "Mine" filmi ile sinema kariyerine adım attı.
Ahmet Uğurlu, Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı 'Mahsun' karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı ve birçok ödül kazandı. Kariyeri boyunca Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, ve Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Uğurlu, Türk sinema ve tiyatro dünyasında iz bırakan bir sanatçı oldu.
Uğurlu'nun en çok bilinen performanslarından biri olan "Tabutta Rövaşata" filmi, 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere, 1997 Selanik Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Ahmet Uğurlu, sanat kariyeri boyunca gösterdiği üstün performanslar ile sayısız ödüle layık görüldü.
İLK CEM YILMAZ TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Ahmet Uğurlu'nun vefatı sonrası, sanat dünyasından birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı. Meslektaşları ve hayranları, Uğurlu'nun sanat hayatına olan katkılarını ve insani yönlerini öne çıkaran duygusal paylaşımlarda bulundu.
Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz X hesabından : 'Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun' mesajıyla duyurdu.
FİLMLERİ
1982: Mine
1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995: Day Day - Dalman
1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
1997: Avcı - Çolak Osman
1998: Eski Fotoğraflar
1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
2000: Gökten Düşen Hazine
2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz
ALDIĞI ÖDÜLLER
1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata
1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata
1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
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