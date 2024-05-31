Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı
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31 Mayıs 2024 16:35
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 16:36
Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geidin!'' ifadeleri kullanıldı.

Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.
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