Beşiktaş Safi Çimento'ya Hırvat kaleci

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento'ya Hırvat kaleci
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31 Mayıs 2024 23:02
 Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Matej Asanin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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