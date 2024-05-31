Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hırvat kaleci Matej Asanin'i kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Matej Asanin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Matej Asanin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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