Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan olay paylaşım!

Adı Fenerbahçe'yle anılan Anderson Talisca, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan olay paylaşım!
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31 Mayıs 2024 21:42
Suudi Arabistan ekiplerineden Al-Nassr'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

BU SEZON TALISCA

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol attı ve 4 asiste imza attı.  

 
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