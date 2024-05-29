Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 13:38 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 13:38

DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2024

DGS sınav başvurusu 2024 pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. ÖSYM Dikey Geçiş sınavı takvimi geçtiğimiz yıl sonunda yayınlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel oturumdan oluşan DGS sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, 2024 DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2024
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DGS sınavı başvuru tarihi ve kılavuzu ÖSYM AİS ekranından yayımlandı. DGS sınavı 2024 yılında 4 yıllık eğitime dahil olmak isteyen adaylar için önem arz ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından duyurulan 4 yıllık üniversitelere geçiş yapma imkanı yakalıyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan veya şartları sağlayan adaylar ise DGS sınavları için hazırlıklarına başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı DGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS başvuruları Mayıs ayında alınacak ve sınav ise Haziran ayında organize edilecek. Peki 2024 DGS sınav ve başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi…

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre bu yıl Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başladı. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs'ta sona erdi.


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