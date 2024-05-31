Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? 2024

Cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti sezon finali için gün sayıyor. Art arda sürprizlerin yaşandığı Kızılcık Şerbeti haziran ayında sezon finali yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman?



KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?



Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu. Cuma akşamları ekrana gelen dizi 126. bölümle sezon finali yapacak. 126. bölüm ise 7 Haziran Cuma günü ekrana gelecek.



SEZON FİNALİNE DAİR İPUÇLARI



Sezon finaline son iki bölüm kala Ünal konağında olay üstüne olay yaşanacak. Abdullah Ünal'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem'in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin bombası patlayacak.



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