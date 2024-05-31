Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 12:22

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? 2024

Kızılcık Şerbeti bugün 65. bölümüyle ekrana gelecek. Son bölümde Görkem, Nilay'ı önce tokatlamış ardından da kendisini darp ederek Nilay'ın kendisini darp ettiğini söylemişti. Fragmanlarda ise Nilay'ın, Ömer'le Görkem'in gece kulübündeki görüntülerine ulaştığı ve bunu Pembe Hanım'a gösterdiği görüldü. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak? Bu akşam yani 31 Mayıs Cuma günü ekrana gelen bölümde Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? 2024
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Cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti sezon finali için gün sayıyor. Art arda sürprizlerin yaşandığı Kızılcık Şerbeti haziran ayında sezon finali yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman?

 KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu. Cuma akşamları ekrana gelen dizi 126. bölümle sezon finali yapacak. 126. bölüm ise 7 Haziran Cuma günü ekrana gelecek.

SEZON FİNALİNE DAİR İPUÇLARI

Sezon finaline son iki bölüm kala Ünal konağında olay üstüne olay yaşanacak. Abdullah Ünal'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem'in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin bombası patlayacak.
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