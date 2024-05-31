Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.



ALİ KOÇ CEPHESİ ANLAŞTI!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile anlaştı.



RESMİ AÇIKLAMA GELECEK



İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertli takım, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yla dün akşam görüntülü bir görüşme yaptı. Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendi.Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek ve Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.Jose Mourinho, Ali Koç ile anlaştıktan sonra 1 Haziran'da Aziz Yıldırım ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.Portekiz liglerindeki sıradan bir orta saha oyuncusu olarak Mourinho, 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı ve önce Sporting ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yaptı, ardından da hem Robson hem de halefi Louis van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Benfica ve União de Leiria'daki kısa süreli görevlerinin ardından 2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak dönen Mourinho, iki kez Primeira Liga, bir Taça de Portugal, UEFA Kupası ve Porto'nun 1987'den bu yana ilk Avrupa Kupası şampiyonluğu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.Bu başarıların ardından Premier League ekibi Chelsea'nin teknik direktörü oldu. Kulüpte geçirdiği üç sezonda iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazandı. 2007 yılında kulübün sahibi Roman Abramoviç ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı. 2008 yılında İtalyan kulübü Inter Milan'a geçen Mourinho, burada Serie A'yı iki kez kazandı ve 2010 yılında bir İtalyan kulübü için ilk olan Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden oluşan Avrupa üçlüsünü elde etti. Bu onu iki kulüple Avrupa Kupası'nı kazanan beş teknik direktörden biri yaptı ve aynı yıl ona ilk FIFA Dünyada Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandırdı.Mourinho daha sonra İspanya'da Real Madrid'e geçti ve 2011-12 sezonunda rekor bir puanla La Liga'yı kazanarak dört ülkede lig şampiyonluğu kazanan beşinci teknik direktör oldu. Ayrıca bir Copa del Rey ve bir Supercopa de España kazandı. Mourinho, 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye geri döndü ve burada bir lig şampiyonluğu ve Lig Kupası daha kazandı ancak kötü sonuçların ardından 2015 yılında görevine son verildi. İngiltere'de kalarak sırasıyla Manchester United ve Tottenham Hotspur'un başına geçti, ancak her iki kulüpte de görev süresi nispeten kısa sürdü ve hırçın bir şekilde sona erdi.Buna rağmen Mourinho, Manchester United'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve FA Community Shield'i kazandı ve Tottenham'ı Lig Kupası'nda finale taşıdı, ancak finalin oynanmasına bir haftadan az bir süre kala kovuldu. Kısa süre sonra Roma tarafından işe alındı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı. Bu onu dört kulüple büyük bir Avrupa yarışmasını kazanan ilk teknik direktör ve üç ana UEFA kulüp yarışmasını kazanan üçüncü teknik direktör yaptı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından 2015 yılında Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçildi ve transferlere 1 milyar Euro'dan fazla harcayan ilk teknik direktör oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004UEFA Avrupa Ligi (1): 2003Primeira Liga (2): 2003, 2004Taça de Portugal (1): 2003Supertaça (1): 2003Premier League (3): 2005, 2006, 2015FA Cup (1): 2007EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015FA Community Shield (1): 2005UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010Serie A (2): 2009, 2010Coppa Italia (1): 2010Supercoppa (1): 2008La Liga (1): 2012Copa del Rey (1): 2011Supercopa (1): 2012Copa del Rey İkinciliği (1): 2013FA Community Shield (1): 2016EFL Cup (1): 2017UEFA Avrupa Ligi (1): 2017FA Cup İkinciliği (1): 2017-18UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23