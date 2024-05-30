İOS 18 ne zaman gelecek? Apple İOS 18 özellikleri

Apple'ın iOS 18'de yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için ChatGPT'yi kullanabileceğini geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Apple ile ilgili yaptığı doğru tahminler ile tanınan Bloomberg'ten Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, iOS 18 ile yeni yapay zeka özellikleri sunacak.



Apple iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?



iOS 18'in resmi tanıtımının, 10 Haziran 2024'te başlayacak olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yapılması bekleniyor. Bu tarihte geliştiriciler için beta sürümünün yayımlanmasının hemen ardından, Temmuz ayının sonlarında veya Ağustos başlarında halka açık beta sürümünün yayımlanması öngörülüyor. Nihai sürüm ise Eylül 2024'te, yeni iPhone modellerinin tanıtılmasından kısa bir süre sonra kullanıma sunulacak (9to5Mac) (9to5Mac).

iOS 18, bir dizi yenilikçi özellik ve geliştirme ile geliyor. İşte bu güncelleme ile kullanıcıların bekleyebileceği bazı önemli yenilikler:

Apple, yapay zeka teknolojilerini kullanarak iOS 18'e önemli iyileştirmeler getiriyor. Siri, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak daha akıllı ve daha etkileşimli hale getirilecek. Siri, bildirimleri özetleyebilecek, makaleleri hızlıca özetleyebilecek, sesli notları yazıya dökebilecek ve daha karmaşık soruları yanıtlayabilecek. Ayrıca, Siri'nin Mesajlar uygulamasıyla entegrasyonu geliştirilecek, böylece cümleleri daha etkili bir şekilde tamamlayabilecek ve kullanıcıların karmaşık sorularını yanıtlayabilecek (MacRumors) (9to5Mac).

iOS 18, daha özelleştirilebilir bir Ana Ekran sunacak. Kullanıcılar, uygulama ikonlarının yerleşimini daha fazla kontrol edebilecek ve boş alanlar, satır ve sütunlar oluşturabilecekler. Ayrıca, uygulama ikonlarının renklerini değiştirme seçeneği de sunulacak, böylece kullanıcılar tüm sosyal medya ikonlarını mavi veya tüm mesajlaşma ikonlarını yeşil yapabilecekler (MacRumors).

Birçok yerleşik uygulama, iOS 18 ile güncellenecek. Safari, yeni bir görünüm ve gelişmiş araçlar sunarak tarayıcı deneyimini iyileştirecek. "Web Silgisi" aracı, kullanıcıların istenmeyen web sayfası bölümlerini kaldırmasına olanak tanıyacak. Mesajlar uygulaması, gelen mesajlara hızlı yanıtlar için öneriler sunacak ve otomatik olarak yeni emojiler oluşturabilecek (MacRumors) (9to5Mac).

iOS 18, iPhone ve Android kullanıcıları arasında daha gelişmiş mesajlaşma özellikleri sağlayacak olan Rich Communication Services (RCS) desteğini de getirecek. RCS, okundu bilgileri, yazma göstergeleri ve yüksek kaliteli resim ve video gönderme gibi özellikler sunacak (9to5Mac).

Apple Haritalar, kullanıcıların kendi seçtikleri rotaları belirlemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, iOS 18, topografik haritalar gibi yeni özellikler ekleyecek. Fotoğraflar uygulaması, AI tabanlı fotoğraf düzenleme özellikleri ile güçlendirilecek ve kullanıcılar istenmeyen nesneleri kaldırma veya renk düzeltme gibi işlemleri gerçekleştirebilecekler (MacRumors) (9to5Mac).

iOS 18, iOS 17 ile uyumlu olan tüm cihazlarda desteklenecek. Bu cihazlar arasında iPhone 15 serisi, iPhone 14 serisi, iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi ve iPhone SE (2. ve 3. nesil) gibi modeller yer alacak (9to5Mac).

iOS 18, yapay zeka entegrasyonları, özelleştirilebilir Ana Ekran, gelişmiş uygulama ve özellik güncellemeleri ile kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor. Haziran ayında WWDC 2024'te yapılacak olan duyuruyu ve sonrasında geliştiriciler için yayımlanacak olan beta sürümünü merakla bekliyoruz. Apple, her zamanki gibi, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.