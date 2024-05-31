Rodrigo de Paul: "Atletico Madrid'de kalacağım"

Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrigo de Paul gelecek sezonda takımda kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rodrigo de Paul: 'Atletico Madrid'de kalacağım'
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31 Mayıs 2024 15:41
Geçtiğimiz transfer döneminde adı Türkiye ile de anılan Rodrigo de Paul geleceği ile ilgili kararını açıkladı.

"TAKIMDA KALACAĞIM"

Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız oyuncu Rodrigo de Paul, "Gelecek sezon Atletico Madrid'de kalacağım. Burada olduğum için oldukça mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kulübün kendisine güvendiğini söyleyen de Paul şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Kulüp bana çok güvendi, bu yüzden evet, gelecek yıl burada olacağım."

48 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maça çıkan Rodrigo de Paul bu karşılaşmalarda 4 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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