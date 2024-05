Tur Maç Sonuç F Grubu PSG-Borussia Dortmund 2-0 F Grubu Borussia Dortmund-Milan 0-0 F Grubu Newcastle United-Borussia Dortmund 0-1 F Grubu Borussia Dortmund-Newcastle United 2-0 F Grubu Milan-Borussia Dortmund 1-3 F Grubu Borussia Dortmund-PSG 1-1 Son 16 PSV-Borussia Dortmund 1-1 Son 16 Borussia Dortmund-PSV 2-0 Çeyrek final Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1 Çeyrek final Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 Yarı final Borussia Dortmund-PSG 1-0 Yarı final PSG-Borussia Dortmund 0-1

No Adı O G 1 Gregor Kobel 11 - 33 Alexander Meyer 1 -

No Adı O G 4 Nico Schlotterbeck 11 - 5 Ramy Bensebaini 5 - 15 Mats Hummels 12 1 22 Ian Maatsen 6 1 23 Emre Can 10 - 25 Niklas Süle 6 - 26 Julian Ryerson 9 -

No Adı O G 6 Salih Özcan 9 - 8 Felix Nmecha 8 1 10 Jadon Sancho 6 1 11 Marco Reus 12 2 16 Julien Duranville - - 17 Marius Wolf 6 - 19 Julian Brandt 11 2 20 Marcel Sabitzer 11 1 43 Jamie Bynoe-Gittens 6 1

No Adı O G 9 Sebastien Haller 3 1 14 Niklas Füllkrug 12 3 18 Youssoufa Moukoko 4 - 21 Donyell Malen 7 1 27 Karim Adeyemi 11 2

Tur Maç Sonuç C Grubu Real Madrid-Union Berlin 1-0 C Grubu Napoli-Real Madrid 2-3 C Grubu Braga-Real Madrid 1-2 C Grubu Real Madrid-Braga 3-0 C Grubu Real Madrid-Napoli 4-2 C Grubu Union Berlin-Real Madrid 2-3 Son 16 Leipzig-Real Madrid 0-1 Son 16 Real Madrid-Leipzig 1-1 Çeyrek final Real Madrid-Manchester City 3-3 Çeyrek final Manchester City-Real Madrid 1-1 (Penaltılarla 3-4) Yarı final Bayern Münih-Real Madrid 2-2 Yarı final Real Madrid-Bayern Münih 2-1

No Adı O G 1 Thibaut Courtois - - 13 Andriy Lunin 8 - 25 Kepa Arrizabalaga 4 -

No Adı O G 2 Dani Carvajal 9 0 3 Eder Militao 2 0 4 David Alaba 3 0 6 Nacho 11 0 20 Fran Garcia 4 0 22 Antonio Rüdiger 11 0 23 Ferland Mendy 10 0

No Adı O G 5 Jude Bellingham 10 4 8 Toni Kroos 11 0 10 Luka Modric 10 0 12 Eduardo Camavinga 10 0 15 Federico Valverde 12 1 17 Lucas Vazquez 8 0 18 Aurelien Tchouameni 8 0 19 Dani Ceballos 3 1 21 Brahim Diaz 9 2 24 Arda Güler 0 0 32 Nicolas Paz 3 1

No Adı O G 7 Vinicius Junior 9 5 11 Rodrygo 12 5 14 Joselu 10 5

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak finalde belli olacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak."Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek.Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas FüllkrugReal Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius JuniorBorussia Dortmund takımı, kupayı ikinci kez müzesine götürmeye çalışacak.Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken, grup aşamasında Paris Saint-Germain'e (PSG), çeyrek finalde ise Atletico Madrid'e mağlup oldu.Sarı-siyahlılar, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.Borussia Dortmund, "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda PSG, Milan ve Newcastle United ile mücadele etti.Grup maçlarının 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan sarı-siyahlı ekip, 11 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.Son 16 turunda Hollanda'nın PSV takımını eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atletico Madrid'i turnuva dışında bırakırken, yarı finalde bir kez daha PSG'nin rakibi oldu.Fransız ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Terzic'in öğrencileri, kulübü 1997 ve 2013'ün ardından turnuva tarihindeki üçüncü finaline taşıdı.Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar iki kez finale çıkarken, birinden kupayla ayrıldı.İlk final heyecanını 1996-1997 sezonunda yaşayan Alman ekibi, İtalya'nın Juventus takımını 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.Borussia Dortmund, ikinci finalini 2012-2013 sezonunda Bayern Münih ile Londra'daki Wembley Stadı'nda oynadı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırdı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund formasıyla en çok gol atan isim, üç kez rakip fileleri havalandıran Niclas Füllkrug oldu.Alman temsilcisinde, Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Marco Reus ikişer, Donyell Malen, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Marcel Sabitzer, Jadon Sancho, Felix Nmecha, Ian Maatsen ve Mats Hummels ise birer gol kaydetti.Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:Milli futbolcu Salih Özcan ile Türk kökenli Emre Can'ın forma giydiği Borussia Dortmund'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:Kaleci:Defans:Orta saha:Forvet:Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)spanya temsilcisi Real Madrid, finale gelene kadar mağlubiyet yüzü görmedi.Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.Real Madrid, C Grubu'nda İtalya'nın Napoli, Almanya'nın Union Berlin ve Portekiz'in Braga takımlarıyla mücadele etti.Grubunu 6'da 6 yaparak 18 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Almanya'dan Leipzig, çeyrek finalde İngiltere'den Manchester City, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.Eflatun-beyazlıların çeyrek ve yarı final maçları büyük heyecana sahne oldu. İki maçın da beraberlikle tamamlandığı eşleşmede Manchester City'yi penaltılarla geçen Real Madrid, Bayern Münih'i ise rövanşta son dakikalarda bulduğu gollerle eledi.Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü sırtlayan oyuncular, İspanyol Joselu, Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo oldu.Üç futbolcu da rakip fileleri 5'er kez havalandırarak eflatun-beyazlıların 26 golünün 15'ini kaydetti.Madrid ekibinde İngiliz Jude Bellingham 4, Brahim Diaz 2, Federico Valverde, Dani Ceballos ve Nicolas Paz birer gol buldu. Eflatun-beyazlılar adına birer golü de Manchester City'den Ruben Dias ve Napoli'den Alex Meret kendi kalesine attı.Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelerek 2023-24 sezonunu üç kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, finalde kazandığı takdirde kupayı 15. kez müzesine götürecek.Bu sezon LaLiga'da 95 puanla şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı."Devler Ligi"nin 4 şampiyonlukla en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, kariyerindeki 5. zaferi hedefliyor.Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip etti.Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:Milli futbolcu Arda Güler'i de kadrosunda bulunduran Real Madrid'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:Kaleci:Defans:Orta saha:Forvet:Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)