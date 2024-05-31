Milli hentbolcular Avrupa yolcusu

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Merve Erbektaş Romanya'da, Elif Sıla Aydın ise Polonya'da kariyerine devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli hentbolcular Avrupa yolcusu
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31 Mayıs 2024 19:44
A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Merve Erbektaş Romanya'da, Elif Sıla Aydın ise Polonya'da kariyerini sürdürecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Kastamonu Belediyespor'da kaleci olarak forma giyen Merve Erbektaş, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'da sol kanat oyuncusu olarak görev alan Elif Sıla Aydın ise Polonya temsilcisi PK Koszalin ile anlaştı.

Federasyon her iki sporcuya da Avrupa kariyerlerinde başarılar diledi.

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