Serkan Yıldırım: 'Umarım aynı sevinci Paris'ten sonra yaşarım'

Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak 2 altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da aynı madalyalarla bu sevinci yaşamak istediğini söyledi.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak 2 altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, Paris 2024 çalışmalarını Ankara'da düzenlenen basın toplantısında anlattı.



Başkan Yıldırım, paralimpik atlet Serkan Yıldırım'ın Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda Türk spor tarihinin en büyük başarısını kazandığını belirterek, "Serkan Yıldırım, 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak ülkemize 2 altın madalya kazandırmıştır. İstiklal Marşı'mızı Kobe kentinde bütün dünyaya dinletmiştir. Bizlere bu onuru yaşattığı için sizlerin huzurunda sporcumuzu tekrardan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Federasyon olarak devletin verdiği desteklere karşılık çok çalıştıklarını ifade eden başkan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bizlere sadece sahada çalışmak düşüyor, bize yol açan Gençlik ve Spor Bakanlığımızdır. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın bizlere çok desteği var. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya hep bizim yanımızda oldu, kendisine söz vermiştik, özellikle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 2 madalya sözümüz vardı. Bu süreçte de bizi takip ettiler ve desteklediler. Biz de Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın madalyayla dönerek bu onuru yaşamış olduk. Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır da geldiği günden beri bize destek oluyor. Biz de bu desteklerle sporcularımıza daha fazla imkan sunuyoruz."





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