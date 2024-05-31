Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
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31 Mayıs 2024 10:32
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 10:45
Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili son kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.

Ayrılık kararının gün içinde resmen duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Sezon başında üçüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelen İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takımla 90 lig maçına çıkarken 65 galibiyet aldı ve 2.38 puan ortalaması yakaladı.

MOURINHO İLE ANLAŞILDI 

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, teknik direktör arayışında da sona geldi.

Sarı-lacivertli camia, Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı.

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