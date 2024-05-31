Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı
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31 Mayıs 2024 18:15
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 18:26
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal

Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

"Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin!"

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Sezon başında üçüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelen İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takımla 90 lig maçına çıkarken 65 galibiyet aldı ve 2.38 puan ortalaması yakaladı.

MOURINHO AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından her konuda anlaşma sağlanan Jose Mourinho'yu resmen açıklaması bekleniyor.

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