Kayserispor yıldız ismiyle sözleşme uzattı

Kayserispor, yıldız oyuncusu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme uzattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayserispor yıldız ismiyle sözleşme uzattı
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31 Mayıs 2024 15:03
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık imza attırdı.

Sarı-kırmızılı takımın iç transferde sözleşmesi biten diğer oyuncular ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Kayserispor ile bu sezon 30 maçta forma şansı bulan Cardoso, 1 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

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