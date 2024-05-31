Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.



Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.



Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.



Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.



ALİ KOÇ, LONDRA'YA GİDİYOR



Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Londra'ya gideceğini belirten Sabuncuoğlu, iki ismin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceğini kaydetti.



José Mourinho Çalıştırdığı Takımlar 2024





Mourinho'nun kariyeri, 1990'larda Porto'da asistan teknik direktör olarak başladı. 2002'de Porto'nun başına geçen Mourinho, takımıyla üst üste iki Primeira Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Bu başarılar onu Avrupa'nın en gözde teknik direktörlerinden biri haline getirdi.

2004'te Chelsea'ye transfer olan Mourinho, İngiltere'de de fırtına gibi esmeye başladı. İlk sezonunda Premier League şampiyonluğu kazanan Mourinho, Chelsea'yi tarihinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştırdı. Sonraki yıllarda da Chelsea'yle 3 lig şampiyonluğu ve 1 FA Kupası kazandı.

2008'de Inter'e transfer olan Mourinho, İtalya'da da dominasyon kurdu. İlk sezonunda Inter'i Serie A şampiyonluğuna ulaştıran Mourinho, 2009-10 sezonunda ise tarihi bir başarıya imza attı. Inter, Mourinho'nun yönetiminde Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanarak Serie A'da ilk kez "treble" yapan takım oldu.

2010'da Real Madrid'e transfer olan Mourinho, İspanya'da da kupa koleksiyonuna yenilerini ekledi. Real Madrid'le La Liga şampiyonluğu ve Copa del Rey kazanan Mourinho, 2013'te Chelsea'ye geri döndü ve ikinci döneminde de 1 lig şampiyonluğu kazandı.

2016'da Manchester United'a transfer olan Mourinho, Kırmızı Şeytanlar'la da 1 lig şampiyonluğu, 1 FA Community Shield ve 1 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. Son olarak 2021'de Roma'ya transfer olan Mourinho, 2022 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Mourinho, oyunu kazanmaya odaklanan pragmatik bir futbol anlayışına sahip. Takımlarında disiplini ve sıkı çalışmayı ön plana çıkaran Mourinho, savunmada sağlam bir temel oluşturarak hızlı hücumlarla rakiplerini alt ediyor.

Mourinho'nun başarısının sırrı, sadece taktik zekasında değil, aynı zamanda liderlik vasıflarında ve oyuncularını motive etme yeteneğinde de yatıyor. Mourinho, her zaman kazanmaya odaklanan hırslı bir teknik direktör ve bu hırsı takımlarına da aşılayabiliyor.