"Young, Klutch Sports'tan ayrıldığı için Lakers'a gitme ihtimali düştü" iddiası

Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'ın, menajerlik ajansını değiştirmiş olması sebebiyle Los Angeles Lakers'a katılma ihtimalinin azaldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Young, Klutch Sports'tan ayrıldığı için Lakers'a gitme ihtimali düştü' iddiası
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31 Mayıs 2024 15:22
Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'ın, menajerlik ajansını değiştirmiş olması sebebiyle Los Angeles Lakers'a katılma ihtimalinin azaldığı iddia edildi.

Young'ın Lakers'a potansiyel takasıyla ilgili ihtimalin, menajerlik ajansında değişiklik yapmasının ardından azalmış olabileceği öne sürüldü.

Bir süredir adı Lakers'a muhtemel takasla geçen Young, yakın zamanda Klutch Sports'la yollarını ayırmış ve CAA ile anlaşmıştı.

Hawks yıldızının LeBron James ve Anthony Davis gibi birçok Lakers yıldızını temsil ettiği bilinen Klutch Sports'tan ayrılması ise, Los Angeles kadrosuna katılma olasılığı konusunda şüpheleri artırmış oldu.

The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre Young'ın CAA'e geçişi, ligdeki bazı kişilerin kendisinin Los Angeles'a gitme ihtimalinin azaldığına inanmasına yol açtı.

Hawks ekibinin ise yaz döneminde Young ya da Dejounte Murray'i takas etmeyi düşündüğü ve Young'ın bu konuda daha muhtemel aday olduğu iddiaları ortaya atılıyordu.

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