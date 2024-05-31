ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Victor Lapena getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran İspanyol başantrenör Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran İspanyol başantrenör Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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