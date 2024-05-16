Mauro Icardi: "Galatasaray'da çok mutluyum!"

İtlalya'dan teklif aldığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ayrılık kapılarını kapattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi: 'Galatasaray'da çok mutluyum!'
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16 Mayıs 2024 11:34
Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi'nin, önceki gün İtalyan ekibi Como'dan teklif aldığı öne sürülmüştü.

Ancak Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'da oynamaktan mutlu olduğu ve şu anda kendisi hakkında çıkan haberlere kulağını tıkadığı öne sürüldü.

31 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak da "Şu anda burada sadece şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Sonrasını düşünmüyorum. Burada oynamaktan ve bu kulüp için mücadele etmekten büyük keyif alıyorum" diye konuştu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 30 gol 12 asistlik performans gösterdi.

 
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