Fenerbahçe'de Lincoln dönüyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon Bragantino'ya kiraladığı Brezilyalı Lincoln Henrique 31 Aralık'ta sarı-lacivertli takıma geri dönecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Lincoln dönüyor
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31 Ekim 2024 12:37
Fenerbahçe'nin Şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique'nin kontratı 31 Aralık'ta sona erecek. Brezilyalı futbolcu, bu tarihin ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Brezilya ekibiyle çıktığı 43 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Lincoln ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu.

10 numaranın yanı sıra orta saha ve sol bekte de görev yapabilen ve sarı-lacivertli takımda da bu mevkide kullanılan Lincoln'ün bu bölgedeki eksiklik nedeniyle takımda tutulma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

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