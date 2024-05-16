Derbinin hakemi açıklandı: Arda Kardeşler

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek.

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Derbinin hakemi açıklandı: Arda Kardeşler
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16 Mayıs 2024 13:04
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 13:22
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada derbinin hakemi için yapılan atamanın manuel olarak yapıldığı açıklandı.

Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Galatasaray;

20 maç
11 galibiyet
3 beraberlik
6 mağlubiyet

Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;

18 maç
10 galibiyet
2 beraberlik
6 mağlubiyet

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;

17 Mayıs Cuma

17.00 İstanbulspor - Sivasspor
Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor
Cihan Aydın

19.00 Ankaragücü - Pendikspor
Volkan Bayarslan

19.00 Rizespor - Kasımpaşa
Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Alanyaspor
Mert Güzenge

19.00 Gaziantep - Karagümrük
Zorbay Küçük

19.00 Başakşehir - Trabzonspor
T.Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor
Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
Arda Kardeşler

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