Derbinin hakemi açıklandı: Arda Kardeşler

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada derbinin hakemi için yapılan atamanın manuel olarak yapıldığı açıklandı.
Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.
Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Galatasaray;
20 maç
11 galibiyet
3 beraberlik
6 mağlubiyet
Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;
18 maç
10 galibiyet
2 beraberlik
6 mağlubiyet
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;
17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
Cihan Aydın
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
Volkan Bayarslan
19.00 Rizespor - Kasımpaşa
Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
Mert Güzenge
19.00 Gaziantep - Karagümrük
Zorbay Küçük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
T.Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor
Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
Arda Kardeşler
Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.
Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Galatasaray;
20 maç
11 galibiyet
3 beraberlik
6 mağlubiyet
Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe;
18 maç
10 galibiyet
2 beraberlik
6 mağlubiyet
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;
17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
Cihan Aydın
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
Volkan Bayarslan
19.00 Rizespor - Kasımpaşa
Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
Mert Güzenge
19.00 Gaziantep - Karagümrük
Zorbay Küçük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
T.Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor
Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
Arda Kardeşler
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