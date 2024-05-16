Adana Demirspor çıkış arıyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında cuma günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Coredon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Adana Demirspor, 45 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.
Coredon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Adana Demirspor, 45 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.
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