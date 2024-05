New York Knicks ekibinin, koç Tom Thibodeau'nun sözleşmesini bu yaz uzatmakla ilgilendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Knicks cephesinde başantrenörle ilgili gelişmeyi şu şekilde aktardı:



"Önümüzdeki sezon kontratının son yılına girecek. Tom Thibodeau gibi bir antrenörün sonrasında ne olacağı belirsiz bir yıla girmesine izin vermezsiniz. Bu yüzden bana her iki tarafın da yeni bir anlaşmayı görüşeceği söylendi. Knicks bu yaz Tom Thibodeau'yu uzun vadede elinde tutmak istiyor.



Eğer bir gün serbest kalacak olsaydı, Tom Thibodeau'yu almaya çalışacak takımların listesi çok kısa değil. Şu anki kontratı sezon başına yaklaşık 7 milyon dolar değerinde. Koç kontratlarının ne noktaya gittiğini görüyoruz. Bir sonraki anlaşmasının sekiz haneli rakamlara yaklaşması kimseyi şaşırtmaz."



Knicks, Thibodeau'yu 2020'de başantrenör olarak işe almıştı.





