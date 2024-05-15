HPV Aşısı Erkeklere Yapılır mı? 2024

Peki, HPV aşısı sadece kadınlara mı yapılır?



Hayır! HPV aşısı hem kadınlara hem de erkeklere yapılmalıdır.



Erkeklerde HPV Aşısının Faydaları:



Kanser riskini azaltır: HPV aşısı, peniste kanser oluşumunu önler.



Partnerleri korur: Aşılanan erkekler, partnerlerini HPV'ye karşı korumuş olur.



Genital siğillerden korur: HPV aşısı, genital siğil oluşumunu önler.



Sağlık masraflarını azaltır: HPV ile ilişkili hastalıkların tedavisi oldukça pahalı olabilir. Aşılanmak, bu masraflardan kaçınmaya yardımcı olur.



Erkeklere HPV Aşı Ne Zaman Yapılır?



HPV aşısı, 9 yaşından itibaren hem kız hem de erkeklere uygulanabilir.



Aşılama 2 doz halinde yapılır:



İlk doz, 9-14 yaş arası herhangi bir zamanda



İkinci doz, ilk dozdan 6-12 ay sonra



15 yaş ve üzeri erkekler de HPV aşısı yaptırabilirler.



Erkeklerde HPV Aşısının Yan Etkileri:



HPV aşısının yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler şunlardır:



Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişlik



Baş ağrısı



Yorgunluk



Kas ağrısı



Erkeklerde HPV Aşısı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:



Aşı yaptırmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.



Aşılama sonrası 2-3 gün boyunca enjeksiyon bölgesini temiz ve kuru tutmanız önemlidir.



Aşılama sonrası herhangi bir yan etki yaşarsanız doktorunuza bildirmelisiniz.



HPV'den Korunmanın Diğer Yolları:



Güvenli cinsel ilişki: Tek eşli olmak ve prezervatif kullanmak, HPV bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır.



Aşı yaptırmak: HPV aşısı, HPV'ye karşı en etkili korunma yöntemidir.

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