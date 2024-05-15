HPV Aşısı Erkeklere Yapılır mı? 2024

Peki, HPV aşısı sadece kadınlara mı yapılır?
Hayır! HPV aşısı hem kadınlara hem de erkeklere yapılmalıdır.
Erkeklerde HPV Aşısının Faydaları:
Kanser riskini azaltır: HPV aşısı, peniste kanser oluşumunu önler.
Partnerleri korur: Aşılanan erkekler, partnerlerini HPV'ye karşı korumuş olur.
Genital siğillerden korur: HPV aşısı, genital siğil oluşumunu önler.
Sağlık masraflarını azaltır: HPV ile ilişkili hastalıkların tedavisi oldukça pahalı olabilir. Aşılanmak, bu masraflardan kaçınmaya yardımcı olur.
Erkeklere HPV Aşı Ne Zaman Yapılır?
HPV aşısı, 9 yaşından itibaren hem kız hem de erkeklere uygulanabilir.
Aşılama 2 doz halinde yapılır:
İlk doz, 9-14 yaş arası herhangi bir zamanda
İkinci doz, ilk dozdan 6-12 ay sonra
15 yaş ve üzeri erkekler de HPV aşısı yaptırabilirler.
Erkeklerde HPV Aşısının Yan Etkileri:
HPV aşısının yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler şunlardır:
Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişlik
Baş ağrısı
Yorgunluk
Kas ağrısı
Erkeklerde HPV Aşısı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Aşı yaptırmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
Aşılama sonrası 2-3 gün boyunca enjeksiyon bölgesini temiz ve kuru tutmanız önemlidir.
Aşılama sonrası herhangi bir yan etki yaşarsanız doktorunuza bildirmelisiniz.
HPV'den Korunmanın Diğer Yolları:
Güvenli cinsel ilişki: Tek eşli olmak ve prezervatif kullanmak, HPV bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır.
Aşı yaptırmak: HPV aşısı, HPV'ye karşı en etkili korunma yöntemidir.
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