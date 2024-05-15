Haber Tarihi: 15 Mayıs 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 15:55

HPV Aşısı Erkeklere Yapılır mı? 2024

HPV (Human Papilloma Virus) veya insan papilloma virüsü, cinsel yolla bulaşan ve serviks kanseri, vulva kanseri, vajina kanseri, penis kanseri, anüs kanseri ve orofaringeal kanser gibi birçok farklı kanser türüne yol açabilen bir enfeksiyondur. Peki, HPV aşısı erkeklere yapılır mı?

HPV Aşısı Erkeklere Yapılır mı? 2024
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Peki, HPV aşısı sadece kadınlara mı yapılır?

Hayır! HPV aşısı hem kadınlara hem de erkeklere yapılmalıdır.

Erkeklerde HPV Aşısının Faydaları:

Kanser riskini azaltır: HPV aşısı, peniste kanser oluşumunu önler.

Partnerleri korur: Aşılanan erkekler, partnerlerini HPV'ye karşı korumuş olur.

Genital siğillerden korur: HPV aşısı, genital siğil oluşumunu önler.

Sağlık masraflarını azaltır: HPV ile ilişkili hastalıkların tedavisi oldukça pahalı olabilir. Aşılanmak, bu masraflardan kaçınmaya yardımcı olur.

Erkeklere HPV Aşı Ne Zaman Yapılır?

HPV aşısı, 9 yaşından itibaren hem kız hem de erkeklere uygulanabilir.

Aşılama 2 doz halinde yapılır:

İlk doz, 9-14 yaş arası herhangi bir zamanda

İkinci doz, ilk dozdan 6-12 ay sonra

15 yaş ve üzeri erkekler de HPV aşısı yaptırabilirler.

Erkeklerde HPV Aşısının Yan Etkileri:

HPV aşısının yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler şunlardır:

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişlik

Baş ağrısı

Yorgunluk

Kas ağrısı

Erkeklerde HPV Aşısı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Aşı yaptırmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Aşılama sonrası 2-3 gün boyunca enjeksiyon bölgesini temiz ve kuru tutmanız önemlidir.

Aşılama sonrası herhangi bir yan etki yaşarsanız doktorunuza bildirmelisiniz.

HPV'den Korunmanın Diğer Yolları:

Güvenli cinsel ilişki: Tek eşli olmak ve prezervatif kullanmak, HPV bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır.

Aşı yaptırmak: HPV aşısı, HPV'ye karşı en etkili korunma yöntemidir.
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